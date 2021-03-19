Türkiye'den Müslüman Kardeşler'e 'Sisi' ayarı: Eleştirileri azaltın

19 Mart 2021 Cuma, 12:50

Londra merkezli Middle East Eye'a (MEE) konuşan üst düzey bir Türk hükümet yetkilisi, Türkiye'de yaşayan Mısırlı Müslüman Kardeşler örgütü üyeleri tarafından yönetilen Mekameleen ve Al-Sharq isimli televizyon kanallarından, Mısır hükümetine yönelik eleştirilerini azaltmalarının istendiğini söyledi.

Türk yetkili, MEE'ye demecinde, "Mısır hükümetine yönelik siyasi eleştirilerini yumuşatmaları ve kişisel olarak Sisi'ye saldırmayı bırakmaları istendi" dedi. Yetkili ayrıca, paniğe gerek olmadığını belirterek, Türkiye'nin kanalları kapatacağına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

MISIR MUHALEFETİ DOĞRULADI

Cumhuriyet'in ulaştığı, Türkiye'deki Mısır muhalefetinden kaynaklar, konuyla ilgili toplantıların sürdüğünü ve yeni kararların beklendiğini söyledi. Güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, ilgili kanalların yayın faaliyetlerinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağına ilişkin bir soruyu, "Bunu cevaplamak için biraz erken, ancak böyle sonuçlanacağını düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı.

MISIR DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

MEE'ye konuşan Türk yetkiliye göre, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler örgütünün ülkedeki medya kuruluşlarına yönelik uyarısı, yakın zamanda Türkiye ile Mısır arasında yaşanan ilişkileri tamir etmeye yönelik çabanın bir ürünü.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye merkezli muhalefet kanallarına atıfta bulunarak, Mısır'ı yurtdışında karalamak isteyen 'terör örgütleri' tarafından yönetilen 'güçlü bir medya makinesini'nin çalıştırıldığını ifade etmişti.