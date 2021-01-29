Türkiye’nin dev şirketlerinin yer aldığı Varlık Fonu’nun denetim raporu tepki çekti

29 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Dev kamu şirketlerini bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 2019 denetim raporu, salgın gerekçesiyle gecikmeli olarak sunulduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) raporun üstüne damga vurup “gizlidir” demesinin yetkisizlik olduğunu belirtirken, raporun da “gizli” olamayacağına dikkat çekti.

BOTAŞ VE TPAO

DDK’nin raporunun ayrı bir denetim değil de “bağımsız denetim raporunu denetlemek gibi olduğuna” işaret eden Kuşoğlu, raporda fon içerisinde bulunan BOTAŞ, Halk Bankası, Ziraat Bankası, PTT ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını da vurguladı.

Değerlendirmelerinde “Nasıl bir rapordur bu, biz bunlarla ilgili nasıl bilgileneceğiz” diye soran ve “görüş bildirilmekten kaçınılmış bir rapor” vurgusu yapan Kuşoğlu, fona ait şirketlerin hepsinin bilançolarının, mali tablolarının bir araya getirilip toplandığını söyledi. Mali tablolar üzerinden analiz yapılabilmesi, geçmiş yıllarla karşılaştırılabilmesi gerektiğine işaret eden Kuşoğlu, “Kamuya tahsis edilmiş olan bu para doğru kullanılmış mı? Usulüne, esasına göre doğru kullanılmış mı? Mevzuata uygun doğru kullanılmış mı? Hukuken doğru harcamalar yapılmış mı? Bunları tespit edemedikten sonra bir anlamı yok ki yaptığımız denetimin” dedi.

Komisyona gelen raporların “denetim raporu değil, sadece belli bilgilerin olduğu, hatta birçoğu gereksiz bilgilerden oluşan raporlar” olduğunu belirten Kuşoğlu, “Birçok gereksiz bilgi var ama asıl söylenmesi gereken konular söz konusu değil” dedi. Kuşoğlu, kârda da önemli ölçüde bir azalma olduğunu, bunun bir gerekçesi olması gerektiğini söyledi. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, net kârdaki düşmenin BOTAŞ ve TPAO’dan kaynaklandığını söyledi. Sönmez, BOTAŞ’taki zararın kurdaki artıştan, TPAO’nun zararının ise düşen petrol fiyatlarından kaynaklandığını bildirdi.

DENETİM ÇIKMAZ

Öte yandan, CHP’li Süleyman Girgin de Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda fonun başkanı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı’nın kendi yönettiği fonu yine kendi bünyesindeki bir kurula denetlettirmesi doğru değil. Fonu denetlemesi gereken DDK’nin başkanı, aynı zamanda fon bünyesindeki Borsa İstanbul’un yönetim kurulu üyesidir. Yani DDK başkanı, kendi yönettiği denetleme birimine, yönetim kurulunda olduğu şirketi denetletmektedir. Buradan bir denetim çıkar mı?”