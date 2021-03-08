Türkiye’nin en iyi ilk 100 oteli belli oldu

08 Mart 2021 Pazartesi, 16:18

Türk turizminde doğrulanmış misafir görüşleri ve anketler tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi otelleri, otelpuan.com tarafından bu yıl 13. kez ödüllendirildi. En iyi 100 otel, bir milyonu aşkın anket ve tarafsız yorumlar ve müşteri sonucunda belirlendi.

2020 yılında yapılan tele anketler ve bırakılan görüşler, misafirlerin pandemi süreci boyunca otellerin sağladığı imkanlardan memnun kaldığını gösterdi. Yapılan anketlere göre pek çok misafir, otellerin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ kapsamında aldığı önlemleri başarılı bulduğunu iletti. 2019 yılı memnuniyet verileri ile 2020 verileri karşılaştırıldığında ise otellerde pandemi sebebiyle bazı hizmetler verilemese de misafirlerin geçen yıla oranla memnuniyet oranında bir değişiklik olmadığı görüldü. 2020 yılında ‘her şey dahil’ konseptte hizmet sunan tesislerde, hijyen şartlarının korunması sebebiyle açık büfe servisinin personel tarafından yapılması ise misafir memnuniyetine olumsuz olarak yansımadı. 2020 ile 2019 yılı kıyaslandığında tesislerin tavsiye edilme oranında ise bir değişiklik olmadı, oran yine yüzde 84 olarak belirlendi.

MİSAFİRLER EN ÇOK AKDENİZ OTELLERİNDEN MEMNUN KALDI

Yapılan misafir görüşeri anketlerine göre; Akdeniz otellerinde konaklayan misafirlerin memnuniyet oranı 87,7 olurken, Ege otellerinde konaklayan misafirlerin memnuniyet oranı ise 82,7 oldu.

2020’DE EN ÇOK AİLELER SEYAHAT ETTİ

2020 yılında misafirlerin tatile kiminle gittiği incelendiğinde ise pandemi döneminde ailelerin; çift olarak, tek veya arkadaşları ile seyahat edenlere göre daha fazla tatile çıkma eğilimi gösterdiği ortaya çıktı.

Bir milyonu aşkın anket ve tarafsız yorumlar sonucunda seçilen en iyi 100 tesis şu şekilde:

The Red Horse Hotel

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort

Voyage Bodrum

Maxx Royal Kemer Resort

Bellis Deluxe Hotel

Maxx Royal Belek Golf Resort

Jacobs Cave Suites

Sandıklı Termal Park Hotel

Voyage Belek Golf & Spa

Voyage Sorgun

Sherwood Exclusive Kemer

Uras Beach Hotel

Kaya Belek

Lara Barut Collection

Granada Luxury Belek

Granada Luxury Beach

Sherwood Exclusive Lara

Elif Hanım Hotel & Spa

Uslu Hotel Royal Yachting

SENTIDO Bellazure

TUI BLUE Palm Garden

Kapadokya Hill Hotel & Spa

Orange County Resort Hotel Belek

Kaya Uludağ

Swissotel Büyük Efes İzmir

Concorde Luxury Resort

Club Felicia Village

Liberty Hotels Lara Beach

Gherdan Gold Hotel

Sirius Deluxe Hotel

Kaya Palazzo Golf Resort

Maxeria Blue Didyma

Paloma Grida

Limak Arcadia Sport Resort

TUI BLUE Sarıgerme Park

Spice Hotel & SPA

Ali Bey Resort

Çapraz Tatil Köyü

Ados Hotel

Club Aqua Plaza

Gloria Serenity Resort

Elika Cave Suites

Emre Beach

Azura Deluxe Resort & Spa

Lujo Bodrum

Barut Hemera

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa

Merit Crystal Cove Hotel & Casino

Titanic Beach Lara

D Maris Bay

Delphin Be Grand Resort

Q Premium Resort

Orange County Resort Hotel Kemer

Rixos Premium Göcek

Wyndham Grand İzmir Özdilek

Güvenay Business Hotel

Eskişehir Capella Otel

Akka Antedon Hotel

Emre Hotel

Blue Mudanya Hotel

Limak Lara Deluxe Hotel & Resort

Park Dedeman Eskişehir

LIV Hotel By Bellazure

Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort

Castillo Hotel

Regnum Carya

Akka Alinda Hotel

Sway Hotels Palandöken

Voyage Torba

Ulusoy Kemer Holiday Club

Club Marma Hotel

Alva Donna Exclusive Hotel Belek

Club Marvy

Mark Warner Phokaia Beach Resort

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

Tasigo Hotels Eskişehir Bademlik Termal

IC Hotels Green Palace

Limak Thermal Boutique Hotel

Rubi Platinum Spa Resort & Suites

Rixos Premium Tekirova

Dorukkaya Ski & Mountain Resort

Concorde De Luxe Resort

Fairyland Cave Hotel

Ramada By Wyndham Tekirdağ

Richmond Nua Wellness & Spa

Swandor Hotels & Resorts Topkapı Palace

Didim Beach Resort & Spa

The Raga Side

DoubleTree by Hilton Antalya Kemer

Ali Bey Park Manavgat

Jiva Beach Resort

Adalya Elite Lara

La Casa Cave Hotel

Voyage Türkbükü

Selge Beach Resort & Spa

Gazelle Resort & Spa

TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye

Aquasis Deluxe Resort & Spa

Rixos Premium Bodrum

NG Afyon