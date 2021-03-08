Türkiye’nin en iyi ilk 100 oteli belli oldu
Doğrulanmış misafir görüşleri doğrultusunda belirlenen Türkiye’nin en iyi 100 oteli açıklandı. Oteller, konaklamış kişilerce yapılan değerlendirmeler ve puanlamalar ile belirlendi.
Türk turizminde doğrulanmış misafir görüşleri ve anketler tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi otelleri, otelpuan.com tarafından bu yıl 13. kez ödüllendirildi. En iyi 100 otel, bir milyonu aşkın anket ve tarafsız yorumlar ve müşteri sonucunda belirlendi.
2020 yılında yapılan tele anketler ve bırakılan görüşler, misafirlerin pandemi süreci boyunca otellerin sağladığı imkanlardan memnun kaldığını gösterdi. Yapılan anketlere göre pek çok misafir, otellerin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ kapsamında aldığı önlemleri başarılı bulduğunu iletti. 2019 yılı memnuniyet verileri ile 2020 verileri karşılaştırıldığında ise otellerde pandemi sebebiyle bazı hizmetler verilemese de misafirlerin geçen yıla oranla memnuniyet oranında bir değişiklik olmadığı görüldü. 2020 yılında ‘her şey dahil’ konseptte hizmet sunan tesislerde, hijyen şartlarının korunması sebebiyle açık büfe servisinin personel tarafından yapılması ise misafir memnuniyetine olumsuz olarak yansımadı. 2020 ile 2019 yılı kıyaslandığında tesislerin tavsiye edilme oranında ise bir değişiklik olmadı, oran yine yüzde 84 olarak belirlendi.
MİSAFİRLER EN ÇOK AKDENİZ OTELLERİNDEN MEMNUN KALDI
Yapılan misafir görüşeri anketlerine göre; Akdeniz otellerinde konaklayan misafirlerin memnuniyet oranı 87,7 olurken, Ege otellerinde konaklayan misafirlerin memnuniyet oranı ise 82,7 oldu.
2020’DE EN ÇOK AİLELER SEYAHAT ETTİ
2020 yılında misafirlerin tatile kiminle gittiği incelendiğinde ise pandemi döneminde ailelerin; çift olarak, tek veya arkadaşları ile seyahat edenlere göre daha fazla tatile çıkma eğilimi gösterdiği ortaya çıktı.
Bir milyonu aşkın anket ve tarafsız yorumlar sonucunda seçilen en iyi 100 tesis şu şekilde:
The Red Horse Hotel
Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort
Voyage Bodrum
Maxx Royal Kemer Resort
Bellis Deluxe Hotel
Maxx Royal Belek Golf Resort
Jacobs Cave Suites
Sandıklı Termal Park Hotel
Voyage Belek Golf & Spa
Voyage Sorgun
Sherwood Exclusive Kemer
Uras Beach Hotel
Kaya Belek
Lara Barut Collection
Granada Luxury Belek
Granada Luxury Beach
Sherwood Exclusive Lara
Elif Hanım Hotel & Spa
Uslu Hotel Royal Yachting
SENTIDO Bellazure
TUI BLUE Palm Garden
Kapadokya Hill Hotel & Spa
Orange County Resort Hotel Belek
Kaya Uludağ
Swissotel Büyük Efes İzmir
Concorde Luxury Resort
Club Felicia Village
Liberty Hotels Lara Beach
Gherdan Gold Hotel
Sirius Deluxe Hotel
Kaya Palazzo Golf Resort
Maxeria Blue Didyma
Paloma Grida
Limak Arcadia Sport Resort
TUI BLUE Sarıgerme Park
Spice Hotel & SPA
Ali Bey Resort
Çapraz Tatil Köyü
Ados Hotel
Club Aqua Plaza
Gloria Serenity Resort
Elika Cave Suites
Emre Beach
Azura Deluxe Resort & Spa
Lujo Bodrum
Barut Hemera
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa
Merit Crystal Cove Hotel & Casino
Titanic Beach Lara
D Maris Bay
Delphin Be Grand Resort
Q Premium Resort
Orange County Resort Hotel Kemer
Rixos Premium Göcek
Wyndham Grand İzmir Özdilek
Güvenay Business Hotel
Eskişehir Capella Otel
Akka Antedon Hotel
Emre Hotel
Blue Mudanya Hotel
Limak Lara Deluxe Hotel & Resort
Park Dedeman Eskişehir
LIV Hotel By Bellazure
Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort
Castillo Hotel
Regnum Carya
Akka Alinda Hotel
Sway Hotels Palandöken
Voyage Torba
Ulusoy Kemer Holiday Club
Club Marma Hotel
Alva Donna Exclusive Hotel Belek
Club Marvy
Mark Warner Phokaia Beach Resort
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa
Tasigo Hotels Eskişehir Bademlik Termal
IC Hotels Green Palace
Limak Thermal Boutique Hotel
Rubi Platinum Spa Resort & Suites
Rixos Premium Tekirova
Dorukkaya Ski & Mountain Resort
Concorde De Luxe Resort
Fairyland Cave Hotel
Ramada By Wyndham Tekirdağ
Richmond Nua Wellness & Spa
Swandor Hotels & Resorts Topkapı Palace
Didim Beach Resort & Spa
The Raga Side
DoubleTree by Hilton Antalya Kemer
Ali Bey Park Manavgat
Jiva Beach Resort
Adalya Elite Lara
La Casa Cave Hotel
Voyage Türkbükü
Selge Beach Resort & Spa
Gazelle Resort & Spa
TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye
Aquasis Deluxe Resort & Spa
Rixos Premium Bodrum
NG Afyon
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