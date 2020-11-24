Türkiye'nin ihracat pazarlarında ödeme performansı düşüyor

24 Kasım 2020 Salı, 15:45

CRIF ve Dun & Bradstreet işbirliği kapsamında 37 ülkede şirketlerin, Covıd-19 salgının etkili olduğu bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödeme performans verileri ve vade aşım trendlerini inceleyerek hazırladığı "Global Payment Study 2020 Covıd-19 Dönemi" özel raporunu açıkladı.

Rapora göre Türkiye'nin ihracatında önemli paya sahip olan Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmında bu yılın ilk 6 ayında şirketlerin zamanında ödeme performansları düştü.

Raporda yer alan verilere göre; Romanya'da şirketlerin zamanında ödeme performansı bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 6,9 gerileyerek yüzde 13,4'e indi. Fransa'da ise ödeme performansı yüzde 4,1 gerileyerek yüzde 41,1'e düştü.

Rusya'da yüzde 3 gerileyerek yüzde 71,3'e İspanya'da yüzde 2,6 gerileyerek yüzde 45,4'e, İngiltere'de yüzde 2,3 gerileyerek yüzde 41,5'e ve Almanya'da yüzde 1,4 gerileyerek yüzde 63,9'a düştü.işe geçerek 8.05'i gördü.

Bunların karşısında Hollanda, Belçika, İtalya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde ise şirketlerin zamanında ödeme performanslarının arttığı görülüyor.

Rapora göre, Covıd-19 sürecinde Avrupa'da en çok zarar gören sektörler ise yeme ve içme yerleri, ulaşım konaklama, giyim ve aksesuar mağazaları ve tekstil sektörü oldu.

"Global Payment Study 2020 COVID-19 Dönemi" özel raporu, Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında ödemelerini zamanında gerçekleştiren şirketlerde yüzde 0,8'lik artış, 90 gün ve üzeri gecikmelerde ise yüzde 1,8 azalış yaşandığını ortaya koydu.

Rapora göre, geçen yılla kıyaslandığında bu yılın ilk 6 ayında zamanında ödeme performansında yüzde 0,8'lik artış yakalayan Türkiye, yüzde 56,3 ile Avrupa ortalamasının üzerinde zamanında ödeme performansı gerçekleştirdi.

Kaynak:bloomberght