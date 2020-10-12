Türkiye'nin ilk dijital piyano festivali

12 Ekim 2020 Pazartesi, 14:31

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfına bağlı çalışmalarını sürdüren İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat bu dönüşen süreçte dijital ortamda bir Piyano Festivaline imza atacak. 21 Ekim 2020 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek festivale dünyaca ünlü festivallerde yer almış, önemli yarışmalarda ödül almış piyanistlerimiz piyano literatürünün en önemli bestecilerini yorumlayacak.

AÇILIŞ GÜLSİN ONAY’IN BEETHOVEN YORUMUYLA

Festivalin açılışını Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Beethoven’ın Waldstein Sonatı ile gerçekleştirecek. 21 Ekim 2020 tarihinde gösterilecek performans ile Gedik Sanat Beethoven’ın 250. Doğum Yılını bu önemli piyanistimizin yorumuyla kutlamış olacak.

ÇOK RENKLİ BİR PROGRAM

Festivalde yer alacak piyanistler ve yorumlayacakları besteciler şu şekilde;

Gülsin Onay ( L.v. Beethoven ), Gökhan Aybulus ( S.Rachmaninov ), Özgür Ünaldı ( W.A. Mozart ), Emre Elivar ( F. Schubert ), Emre Şen ( F.Chopin ), Başar Can Kıvrak ( C. Franck ), Tayfun İlhan ( F.Liszt ), İraz Yıldız ( C.Debussy ), Cem Babacan ( M.Mussorgsky ), Elif Akar Kosman ( R.Schumann ), Özgün Gülhan ( M.Ravel ), Jerfi Aji ( A.Scriabin ), İris Şentürker ( J.S.Bach ), Çağdaş Özkan ( A.Scarlatti ), Hande Dalkılıç ( U.C. Erkin )

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat Sosyal Medya hesaplarında online yayınlanacak festivalde sanatçılarla röportajlar, besteciler üzerine söyleşiler ve 30 dakikalık resitaller yer alacak.

Gedik Holding'in Eğitim ve Sanat alanındaki topluma karşı sorumluluğunu temsil eden bu iki kurum, Türk sanatçıların yaratılarını desteklemek, bu sanatçıların başarılarını uluslararası platformda duyurmak ve yaşadığı topluma duyarlı, çok yönlü düşünebilen nesiller yetiştirmek konularındaki hedefleri ışığında yepyeni bir piyano festivalini hayata geçirmektedir.