Türkiye’nin ilk dijital tiyatro festivali İzmir'de

16 Kasım 2020 Pazartesi, 14:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Günleri 20 Kasım–22 Aralık tarihlerinde internet üzerinden evlere konuk olacak. Pandemi koşulları sebebiyle ertelenen tiyatro günleri kapsamındaki oyunların tamamı İzmir Tube üzerinden yayınlanacak. Türkiye’nin ilk dijital tiyatro festivali “Tiyatro sizi başka dünyalar ile buluşturur” sloganıyla izleyici karşısına çıkacak.

Çekimleri İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat ve İzmir’deki farklı sahnelerde yapılan 44 yetişkin, 32 çocuk oyunu olmak üzere 76 eser Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında yayınlanacak. İzmir’in ilk dijital festivali, 20 Kasım’da Teftişör, Barakalar ve Saraylar, Haydi Masallara ve Bremen Mızıkacıları oyunları ile başlayacak. İzleyiciler 33 gün boyunca oyunları İzmir Tube kanalından ücretsiz izleyebilecek. 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’ndeki 76 oyunun 55’i İzmirli grupların desteklenmesi amacıyla yerel tiyatro toplulukları tarafından sahnelenecek.

Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Etkinlik kapsamında festival boyunca her gün bir çocuk oyunu sahnelenecek. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’den Pinokyo’ya Peter Pan’dan Tembel Bal Arısı’na kadar 32 çocuk oyunu 20 Aralık’a kadar her gün saat 10.00’da İzmirTube’da yayınlanacak.