Türkiye'nin ilk paparazzisi Zozo Toledo yaşamını yitirdi
Türkiye’de cemiyet fotoğrafçılığı denince akla ilk gelen isim Zozo Toledo olarak bilinen Don Jose De Toledo En Salinas 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye’nin 'en eski ve en renkli' cemiyet fotoğrafçısı olarak nitelendirilen Don Jose De Toledo En Salinas’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Magazin Gazetecileri Derneği bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Derneğin mesajında; "Türkiye’nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ilk paparazzi, dostumuz, Don Jose De Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, basın camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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