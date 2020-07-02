Türkiye'nin ilk podcast dergisi PodioMag yayımlandı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 15:34

Podfresh kurucularından Uraz Kaspar, İlkan Akgül ve Aykut İbrişim, podcastin sesini her alanda duyurabilmek için Türkiye'nin ilk podcast dergisi olan PodioMag'i yayımladı.



Aylık olarak yayımlanacak dergi, sektöre dair haberler, yayıncılar için ekipman tanıtımları ve yayıncılarla yapılan söyleşilerle podcast meraklılarına dopdolu bir içerik sunuyor. İlk sayısında doğrulama platformu Teyit'in podcast yayını olan t cetveli'ne mercek tutulan dergi basılı olarak da okuyucular ile buluşacak.

Derginin ilk sayısına ulaşmak için tıklayınız.

PODCAST NEDİR?

Podcast tanımı, (iPod) ve (Casting) tanımlarının birleştirilmesiyle oluşan bir isimdir. Dizi halindeki ses ve görüntü dosyalarının internet üzerinden dağıtılmasına podcast yayıncılığı denir.