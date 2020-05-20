Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 118.7 milyar TL oldu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 53,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 56,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında azalarak 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 17,5 oranında azalışla 11,3 milyar doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 14,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 84,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 25,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 6,3 oranında azalarak 84,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 5,9 oranında azalarak 43,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 2,9 oranında azalarak 75,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 77,6 oranında artışla 2020 Mart sonu itibarıyla 119 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 375 milyon dolar olarak gerçekleşti.