Türkiye'nin Nat King Cole'u: Caz sanatçısı Mehmet Karatosun yaşamını yitirdi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:50

Uzun yıllar Almanya'da restoran işletmeciliği ve caz müziği yaptıktan sonra 25 yıl önce Muğla’ya dönen; bar ve müzikhollerinde caz müziği yapan, uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden İlhan Gencer Orkestrası ile çalışan 82 yaşındaki Mehmet Karatosun, tedavi için gittiği Almanya'nın Köln kentinde bugün böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'NİN 'MR. COLE'U

Haber Global'in haberine göre, Karatosun'un yakın arkadaşlarından sanatçı Feraye Işıl yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Nat King Cole'u olarak bilinirdi. ‘Mr. Cole' olarak tanıdığımız Mehmet arkadaşımız Bodrum'un gecelerine yıllarca çok önemli ve değerli katkıda bulundu. Caz deyince ‘Mr. Cole' akla gelirdi. Dünyaca ünlü isimler onu dinlemek için giderdi. Dünyaca ünlü caz müziklerini çok iyi okurdu, sevilen sayılan değerli bir arkadaşımızdı, ölümü bizleri çok üzdü. ‘Mr. Cole'un cenazesi önümüzdeki günlerde İzmir'e getirilerek memleketi Karşıyaka'da toprağa verilecek, şu anda yakınları cenaze işleri ile uğraşıyor” dedi.

Sanatçı; İstanbul, İzmir, Antalya, Marmaris ve Bursa müzikhollerinde de sahne almıştı.