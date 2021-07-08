Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede yaşamını yitirdi

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede yaşamını yitirdi

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 23:05
Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede yaşamını yitirdi
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Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti. Hozatlı Ahmet Yurt Dede, Kalan Müzik'in geçen ay vefat eden kurucusu Hasan Saltık'ın da amcasıydı.

Birgün'ün haberine göre Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede geniş kitlelerce tanınmıştı.

Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin eşi Fethiye Yurt 2 hafta önce hayatını kaybetmişti.


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