Instagram fenomeni Odalis Santos Mena yanlış tedavi sonucu yaşamını yitirdi
Meksika'da yaşayan vücut geliştirme uzmanı fenomen Odalis Santos Mena, sık sık terlemekten şikayetçi olduğu için bir operasyon geçirmeye karar verdi. İşlem sırasında herhangi bir eğitimi olmayan kişi tarafından anestezi verilen sporcunun kalbi durdu, yaşamını yitirdi.
Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Instagram fenomeni Odalis Santos Mena, koltuk altlarında aşırı terleme meydana gelme şikayeti üzerine bir kliniğe gitti. Sorunun çok küçük bir operasyonla çözülebileceğini öğrenen Odalis, işlem sırasında yaşamını yitirdi.
OPERASYONDA KALBİ DURDU
Mena'nın geçirdiği operasyonda, koltuk atlarında terlemeye sebep olan et bezlerine sıcak enerji verilerek bezler kaldırılıp terlemenin önüne geçiliyor. İddiaya göre, tedavi için Odalis'e anestezi verildi. Ancak kısa bir süre sonra genç sporcunun kalbi durdu ve klinik doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ANESTEZİYİ VEREN KİŞİ EĞİTİMSİZ ÇIKTI
Yapılan soruşturmada modelin ihmal sonucu ve tedaviyi uygulayan kişinin profesyonel olmaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anesteziyi veren klinik çalışanının daha önce hiçbir şekilde eğitim almadığı da öğrenildi. Olay ile ilgili açılan soruşturma devam ediyor.
ODALİS SANTOS MENA KİMDİR?
Odalis Santos Mena, fitness rejimleri ile tanınıyordu ve genellikle fitness yarışmalarına katılıyordu.
Ölümünden kısa bir süre önce Wellness Fitness Juvenile yarışmasını da kazanan Mena, üniversitede beslenme alanında lisans eğitimi görüyordu.
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