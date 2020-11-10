Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 7. Koğuştaki Mucize
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi, 93'üncü Akademi Ödüllerinde yarışmak üzere, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.
Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.
23 FİLM DEĞERLENDİRİLDİ
Seçici Kurul'un bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi, kurul tarafından Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
Türkiye'nin Oscar adayı olan film, kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur başta olmak üzere başarılı pek çok oyuncu yer alıyor.
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