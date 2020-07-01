Türkiye'nin yeni Katar Büyükelçisi belli oldu

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:21

Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı.



Türkiye'nin yeni Katar Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu

MEHMET MUSTAFA GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Mustafa Göksu, yeni görevine atanmadan önce Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri temsilcisiydi.

