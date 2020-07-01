Türkiye'nin yeni Katar Büyükelçisi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı.
Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı.
Türkiye'nin yeni Katar Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu
MEHMET MUSTAFA GÖKSU KİMDİR?
Mehmet Mustafa Göksu, yeni görevine atanmadan önce Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri temsilcisiydi.
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