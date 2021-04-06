Türkiye'nin yeni teknoloji merkezi AREL'de kuruluyor

06 Nisan 2021 Salı, 14:56

Türkiye’nin en önemli teknoloji merkezlerinden biri burada kuruluyor… Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teknoloji merkezi yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda kuruyoruz… Üniversitemizin laboratuvarları hali hazırda bulunuyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte yeni fiziki alanlara ve cihazlara ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nedenle biz de hem fiziki alanlarımızın hem de cihazlarımızın son teknolojiye uygun olmasını istedik. Amacımız, öğrencilerin burada son teknolojiyle üretilmiş cihazları kullanarak deneyim kazanmaları; dolayısıyla sektöre girdiklerinde orada gördükleri cihazlara karşı yatkınlıklarının bulunmasını sağlamak…

Teknoloji merkezi nasıl kazanımlar sağlayacak?

Teknoloji merkezi, 7/24 yaşayan bir merkez olacak. Ana hedefimiz öğrencilerin sürekli kullanabileceği bir yer olması. Birçok mühendislik bölümümüz bulunuyor. Dersler ve projelerde öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm alanlarımız ve cihazlarımız mevcut. Öğrenciler üniversite dışındaki çalışmaları, katılmak istedikleri yarışmalara dair tüm çalışmalarını burada yürütebiliyor. Bahsettiğimiz tüm bu çalışmalar yalnızca mühendislik alanında değil mimarlık ve iç mimarlık alanlarında da oldukça önemli. Çünkü sanal gerçeklikle bir yapıyı oluşturmadan dijital ortamda sanal gezintiye kadar gidebilecek boyuta ulaşacak önemli gerçeklikler oluşturulabiliyor.

Otomotiv laboratuvarı çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dünya üzerinde elektrikli ve hibrit araçlara yönelim var. Bizim laboratuvarlarımızda da bu teknolojinin çalışmalarının yapılması gerektiğini düşündük ve otomotiv laboratuvarını kurduk. Öğrencilerimiz her yıl TÜBİTAK’ın elektrikli araç yarışmasına katılıyor. Teknoloji merkezi yapımında FESTO firmasıyla birlikte çalışmalarımız oldu. FESTO’nun hem sanayi hem de eğitim ayağı var. TOGG ile bir ilişkisi var. Otomotiv laboratuvarının altyapısının bir kısmı FESTO tarafından oluşturuldu. Bazı eğitimlerin verilmesi için de anlaşmalar imzaladık. Bu merkezin 2. bir amacı da öğrencilere verilecek eğitimin yanı sıra sanayi sektörüne verilecek eğitimler. Hem öğrencilerimize hem de akademisyenlerimize merkez aracılığıyla sanayi sektöründen gelecek birçok firma ile çalışma imkanı doğacak.

ArelPotkam ve Arel MED-I da iki önemli AR-GE Merkezimiz. AR-GE merkezlerinin önemi nedir?

Üniversitenin en önemli görevlerinden biri de araştırma ve geliştirmedir. Bu nedenle uygulamalı AR-GE merkezlerini açmaya başladık; ARELPOTKAM ve AREL MED-I’yı kurduk. İçinde ihtiyaç duyulan birçok ekipman ve alanında uzman ekip yer alıyor.

Üniversite-sanayi iş birliklerinin taraflara doğurduğu fırsatları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üniversite sanayi iş birliği iki taraf için de çok önemli. Hem öğrenci hem de akademisyenin güncel kalması, ortak çalışma alanı oluşturulması, staj deneyimleri gibi unsurlar için önem arz ediyor. Sanayi sektörü içinde inovasyon oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu da yüksek teknoloji ile yapılabiliyor. Bu altyapıyı da üniversitenin sağlaması, iş birliklerinin önemlerini artıyor.

Fakültemizdeki müfredatı tamamen değiştirdik. Sektör temsilcileri ile birlikte müfredat ve ders içerikleri oluşturduk. Hatta bazı dersler firmalarda uygulamalı olarak gösteriliyor.