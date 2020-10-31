Türkiye'ye 9 ayda kaç milyon ziyaretçi geldi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, eylül ayında ve yılın 9 aylık dilimine ait ziyaretçi verilerini paylaştı

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:34
Türkiye'ye 9 ayda kaç milyon ziyaretçi geldi?
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Açıklanan rakamlara göre, eylül ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,64 oranında azalarak 2 milyon 534 bin oldu. Bu rakamlarla eylül ayında, ağustos ayındaki 2 milyon 192 bin rakamı da aşılmış oldu.

Ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 71,34 düşüşle 11 milyon 910 bine geriledi. Geçen yılın ilk 9 ayında 41 milyon 564 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, bu yılın aynı döneminde toplam 29 milyon 654 bin ziyaretçi kaybetti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GELEN ÜLKELER

Ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 1 milyon 421 binle Rusya Federasyonu olurken, onu 912 binle Almanya, 772 binle Ukrayna, 727 binle İngiltere, 232 binle Fransa ve 215 binle Hollanda takip etti.


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