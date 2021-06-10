Rusya'dan Türkiye’ye verilmeyen uçuş izni: 8 ülkeyle yeniden başlatıyor

10 Haziran 2021 Perşembe, 17:09

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Türkiye ile arasındaki uçak seferlerinin kapsamlı olarak yeniden başlaması konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada herhangi bir tarih bilgisine yer verilmemişti.

Rusya, daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya aldığı Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan ile düzenli uçuşları 10 Haziran’dan itibaren yeniden başlatma kararı aldı.

Arnavutluk ile düzenli uçuşların yanı sıra, charter seferlerin düzenlenmesine de izin verilecek.

Rusya ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Yunanistan, Mısır, Katar, Sırbistan, Tacikistan ve Özbekistan'a olan uçuş sayılarını da artıracak.

Rusya, Mart 2020’de koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkeyle askıya aldığı uçuşları, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin onay vermesiyle Mayıs 2021’de yeniden başlatmıştı.

-Sputnik