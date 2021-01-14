Türkiye’ye giren yabancı sermaye 10 milyar doların altında kaldı

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Kearney’nin, yeni küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımları raporuna göre 2020’de Covid-19 salgınının etkisiyle bu tür yatırımlar yüzde 33 düşüşle 1 trilyon 3 milyar dolara indi.

Türkiye’ye giren doğrudan yabancı sermaye tutarı da 2020 yılında 10 milyar doların altında kaldı. Ayrıca Türkiye, “Yabancı Sermaye Yatırımı Güven Endeksi” listesinde daha önce 22. sıradayken geçen yıl ilk 25’te yer alamadı. Buna karşın şirketin uzmanları, yabancıların geçen yıl Türkiye’deki satın almalarda aktif rol oynadığına dikkat çekerek 2021 yılı için umutlu konuşuyor.

LOJİSTİK VE ÜRETİM

Bilgi veren Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, Türkiye’nin öne çıkan avantajlarının lojistik hub görevi görmesi ve güçlü imalat sanayii altyapısı olduğunu söyledi. Ancak yine rapora göre bu avantajın kullanılması için yeni ekonomi yönetiminin de hedeflediği enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürülmesi ve finansal istikrarın sağlanması büyük önem taşıyor. Fiyat istikrarı ve ekonomik güven ortamının sağlanması da bu yatırımları olumlu etkileyecek. Çünkü yüksek ve volatil enflasyon, maliyetlerle ilgili yarattığı belirsizlik nedeniyle yatırımları olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

2021’DE DEĞİŞMEZ

Öte yandan Kearney uzmanları, küresel anlamda 2021’de mevcut durumda önemli bir iyileşme olmayacağını, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 1 trilyon dolarda kalacağını öngördü. Raporda, yabancı sermaye yatırımlarının 2022 yılında yeniden artışa geçeceği ve 1 trilyon 170 milyar dolara ulaşacağı tahminine yer verildi.