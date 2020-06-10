Türkiye'ye gönderilecek 5 ton kokain ele geçirildi

10 Haziran 2020 Çarşamba, 09:52

Kolombiya'da polis, ülkenin güneybatısındaki Buenaventura limanında yaklaşık 5 ton kokain ele geçirdi. Özel eğitimli köpeklerce bulunan kokain, toz kauçuk taşıyan iki konteynerin içinden çıktı.

Kolombiya narkotik polisinin direktörü JorgeLuisRamirezAragon, söz konusu konteynerlerin Türkiye'ye götürülmesinin planlandığını belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Kolombiya Savunma Bakanı CarlosHolmesTrujillo, Twitter hesabından paylaştığı mesajda narkotik polisini tebrik etti. Trujillo, "son varış yeri" Türkiye olan 4,9 ton kokainin yaklaşık 265 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Bunun, Kolombiya polisinin koronavirüs pandemisi döneminde ele geçirdiği en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.



