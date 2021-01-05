Türkiye’ye gözdağı için tatbikat
Yunanistan’ın Suudi Arabistan’la Girit’te ortak tatbikat yapacağı haberleri, “Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı cepheyi genişletme çabası” olarak yorumlandı. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısındaki cephe giderek büyüyor, böyle bir fotoğraf var şu anda” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında uzun süredir gerilimli olan ilişkilerde, kasım ayında İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suudi mevkidaşı Faysal bin Farhan ile yaptığı görüşmenin ardından bir yumuşama yaşanabileceği belirtilmişti. Öte yandan Yunanistan ve Suudi Arabistan ilişkilerinde yakın dönemde savunma alanında bir yakınlaşma olduğu biliniyor.
Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Yunanistan bir Patriot bataryasını ABD’nin isteği üzerine Suudi Arabistan’a gönderme kararı almıştı. Zaten aralarında böyle bir işbirliği bulunuyor” dedi.
Ortak tatbikatın Doğu Akdeniz’deki gerilim üzerinde kayda değer bir sonuç yaratmayacağını söyleyen Karakuş, “Bu tatbikat yapılırsa Suudi uçakları da S-300’e karşı eğitim yapmış olacak. İran’da da S-300 bulunduğunu biliyoruz. Bir yandan da Yunanistan’ın yanında olduğu mesajını vermiş olacak” diye konuştu. Yunanistan’ın geçen yıl Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte tatbikat düzenlediğini anımsatan Karakuş, “Şimdi S. Arabistan da bu cepheye katılmış olacak” dedi.
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