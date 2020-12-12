Türkiye’ye S-400 yaptırımlarını içeren tasarı ABD Senatosu’ndan da geçti
ABD Senatosu, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı kabul etti. Tasarı Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının önünü açıyor.
ABD’de, Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeleri içeren tasarı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da çoğunluk oyuyla geçti. Temsilciler Meclisi'nden üçte ikiden büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, 11'e karşı 79 oyla onaylandı. Tasarı, Senato'dan da aynı çoğunlukla geçtiği için Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek.
Savunma bütçesi tasarısında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer aldı. Tasarıda, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.
TASARIDA TÜRKİYE’YLE İLGİLİ NELER YER ALIYOR?
Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların "ithal edilen malları" kapsamaması istendi.
Bu mallar da "doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı" şeklinde sıralandı.
Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi:
"Başkan yaptırım uyguladıktan sonra 1 yıl içinde Kongre'nin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra, Türkiye’den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir."
Tasarının 159. bölümünde ise yasalaşmasından sonra, 15 gün içerisinde Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi.
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