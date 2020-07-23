Türkler, mücadele geleneği bıraktı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

22 Temmuz 1980’de uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, İstanbul Topkapı Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. 40. ölüm yıldönümü için düzenlenen anma törenine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan, konfederasyona bağlı Nakliyat İş, Genel-İş, çok sayıda sendika temsilcisi ve üyeleri katıldı.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Türkler’in mezarı başında yaptığı konuşmada, “Bütün acılarla, zorluklarla, baskılarla yaşanan bu 40 yıllık sürecin, öykünün sonuna geldik. Artık bugün dünyada ve Türkiye’de mevcut sistemin, adına ne dersek diyelim, emperyalizm, kapitalizm, faşizm, neo-liberal kapitalizm, işçi sınıfına, kadınlara, gençlere vaat edeceği hiçbir şeyin kalmadığı, bütün yaldızların döküldüğü, masalların bittiği tarihsel bir evredeyiz. Artık bu düzen, bu sistem, işçi sınıfına, kadınlara, gençlere, emekçilere, bütün dünya halklarına açlık, yoksulluk, işsizlik, çatışma, savaş, kutuplaştırma, kadın cinayetleri, işçi cinayetlerinden başka iyi olan, güzel olan hiçbir şey vaat edemiyor” dedi.

KAVEL’İ BIRAKTI

Anma etkinliğinin açılışında konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sözlerine Şair Sennur Sezer’in “Kemal Türkler’in Son Sözleridir” şiiriyle başladı. Sennur Sezer’e teşekkür eden Serdaroğlu, “Kemal Türkler ‘Benim mezarımın başına geldiğinizde şiş ve ağlamış gözlerle gelmeyin, işçilerden iyi haberlerle gelin’ demişti. Kemal Türkler bize Kavel grevini bıraktı, bize mücadele geleneği bıraktı, 15- 16 Haziran’ın mirasını bıraktı, nasıl mücadele verilmesi gerektiğini öğretti. Biz de aynı yolda bu mücadelemizi devam ettiriyoruz” dedi.

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR

Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan, pandemi koşullarına rağmen işçilerin anmaya katıldığınıbelirterek 40 yıldır kendilerini yalnız bırakmayan Kemal Türkler’e sevgi ve saygısını göstermek için, mezarı başında birlikte olmaya devam eden işçilere tek tek teşekkür ettiğini dile getirdi.