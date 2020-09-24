Türkler ‘nakit’ten vazgeçti

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

ING Grubu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 Avrupa ülkesinde nakit kullanım alışkanlıklarını inceledi.

IPSOS tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’deki katılımcıların toplamda yüzde 74’ü koronavirüs nedeniyle tamamen veya büyük ölçüde nakit kullanımı konusunda tereddüt ettiklerini belirtirken, bunun Avrupa ortalaması yüzde 48 oldu.

Türkiye’de pandeminin nakit kullanımında tereddüt yaratmadığını ifade eden katılımcıların oranı yüzde 6, Avrupa’da yüzde 21 oldu. En az tereddüt eden üç ülke ise yüzde 41 ile Avusturya, yüzde 34 ile Almanya ve yüzde 24 ile Çekya.

Nakitte Türkiye’deki en büyük değişim ise toplu taşımada. 2017’de katılımcıların yüzde 70’i toplu taşıma harcamalarında nakit kullanırken, 2020’de bakiye yüklemelerinin kart ile yapılmasının da etkisiyle bu oran yüzde 48’e düştü. Ödünç para vermede de nakit kullanımı yaklaşık 7 puan düşüşle yüzde 54,7’ye indi. Bu oran Avrupa’da 14 puan düşüşle yüzde 55.