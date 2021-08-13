Türkmenistan Başkonsolosluğu'nda darp iddiası: "Dövüp İçişleri Bakanı'na izlettiler"
İşlemleri yapılmadığı için ülkesine dönemeyen Türkmenistanlılar, İstanbul'daki Türkmenistan Başkonsolosluğu'nun önünde eylem yaptı. Eylemcilerden Farhat Durdiyev Taganbayeviç, "Beni içeri sokup darbettiler ve görüntüleri İçişleri Bakanı'na izlettiler" dedi.
Pasaportlarının yenilenmemesini ve ülkelerine dönebilmek için gerekli işlemlerin yapılmamasını protesto etmek için İstanbul'daki Türkmenistan Başkonsolosluğu'nun önünde giden Türkmenistan yurttaşları saldırıya uğradı. 1 Ağustos'taki eylemde saldırıya uğrayan Türkmenistanlılar, darp raporu alarak şikayetçi oldu.
Saldırı esnasında Farhat Durdiyev Taganbayeviç isimli kişi, konsolosluğa sokularak darp edildiğini ve darp esnasında çekilen görüntülerin Türkmenistan İçişleri Bakanı'na izletildiğini öne sürdü.
'CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖZÜR DİLEMEMİ İSTEDİLER'
Taganbayeviç yaptığı açıklamada çarpıcı olayı şöyle anlattı:
"Orada memleketten tanıdığım Sadık Kargo'nun çalışanları gelip beni aldı. 'İçeri sokup konuşmanı sağlayacağız' dedi. Arka kapıdan gireceğiz deyip beni arabaya bindirdiler. Arabaya biner binmez, bir kişi bıçak biri ise silah çekerek beni tehdit etti. Ardından alıp beni arka kapıdan konsolosluğun içine soktular. Daha sonra camdan bu kişilerin konsolosluk çalışanlarından para aldığını gördüm. Konsolosluğa girince oranın çalışanlarından biri 'Kamera açılsın!' diyerek seslendi. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Görüntüleri Türkmenistan İçişleri Bakanı'na izleterek benim Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan özür dilememi istediler. Ben özür dilemeyince yine dövmeye başladılar. Daha sonra beni işlemlerin yapıldığı yere götürdüler. Burada çalışanların çocuk yaşta olduklarını gördüğümde, 'Bunlar mı bizim pasaportları yapacaklar? Bu işi yapabilecek insanları çalıştırmadığınız için biz ülkemize dönemiyoruz' dedim. Bunun üzerine beni bayılana kadar dövdüler. Uyandığımda başımda bir Türk polisi vardı. Polis de çalışanlara kızarak 'Kaşıkçı Cinayeti'ni hatırlattı."
Durdiyev Taganbayeviç ve arkadaşları, söz konusu saldırı nedeniyle burada ve uluslararası mahkemlerde şikayetçi olacağını belirtti.
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