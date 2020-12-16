TÜRKSAT dolar seviyor

16 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

TÜRKSAT AŞ’nin hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu’nda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yerel televizyon kanallarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Öztürk, özellikle pandemi nedeniyle reklam gelirlerinin neredeyse tamamını yitiren yerel televizyon kanallarının uydu kira bedellerinin dolar yerine TL üzerinden ödenmesi konusunda bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

TÜRKSAT AŞ’nin soruya verdiği yazılı yanıtta, güncel döviz kurlarındaki artış göz önünde bulundurularak TV ücretlerinin makul kur seviyelerinde sabitlenmesi uygulamasına devam edildiği belirtildi. Yayıncıların daha düşük ücretlerle yayın yapmasını sağlayacak MPEG-4 formatında yayın gibi yeni tarifeler oluşturulduğu belirtilen yanıtta “dolarla kiradan” vazgeçilemeyeceği savunuldu.

Yanıtta şöyle denildi: “Uydu projeleri kapsamında döviz bazında maliyetlerimiz ve yurtdışı kaynaklı döviz bazlı yükümlülüklerimiz bulunması nedeniyle, müşterilerine döviz bazlı tarife sunmak zorunda olan şirketimiz 2015 yılından itibaren devam eden sabit kur uygulaması kapsamında, varsa yayıncılarımızın geçmiş borçlarını da kapsayacak şekilde 2020 yılı içinde ABD Dolar kurunu aşagıdaki şekilde sabitlemiştir: Nisan ayında ortalama kur 6.83 TL iken 4.50 TL’ye sabitlenmiştir. Mayıs ayında ortalama kur 6.94 TL iken 5 TL’ye sabitlenmiştir. Haziran-eylül döneminde ortalama kur 7.47 TL’ye kadar çıkmış iken kur 5.60 TL’ye sabitlenmiştir. Ekim ve kasım dönemlerinde ise kur 7 TL olarak sabitlenmiştir.”

FARK AZALDI

Yanıtta belirtilen dolar sabitlemede ise makas giderek daraldı. Nisan ayında fark 2.33 TL iken ekim ve kasım dönemlerinde yer yer 50 kuruşa kadar düştü.