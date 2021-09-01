Türkülerle zafer kutlaması

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu şehrin tüm ilçelerine yaydı. Bunlardan biri de önceki akşam Kadıköy, Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliğiydi. Ücretsiz etkinlikte, müzik tarihçisi ve yazar Murat Meriç’in oluşturduğu repertuvarı, İBB Orkestralar Müdürlüğü sanatçıları seslendirdi. “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” ile başlayan coşku İzmir Marşı’yla sona erdi.

AKP’li İBB’nin 2019 öncesi coşkusuz 30 Ağustos kutlamaları her zaman büyük eleştiri konusuydu. İBB’nin önceki günkü kutlamalarında ise Beyoğlu’ndan Üsküdar’a, oradan Kadıköy’e birçok ilçede halk sokaklardaydı. Kadıköy’deki etkinlik de “konser” denilip geçilemeyecek, nitelikli bir etkinlik oldu. Murat Meriç’i tanıyanlar için etkinlikte hep duyduğumuz şarkıların arkasındaki az bilinen hikâyeleri anlatacağı sürpriz değildi. Ancak tanımayanlar, güzel müzik dinledikleri ve aynı zamanda yeni bilgiler öğrendikleri bir etkinliğe katılmış oldular.

İZMİR MARŞI’YLA KAPANIŞ

Öyle ki Çanakkale Türküsü’nün Çanakkale’de değil Kastamonu’da yazıldığını öğrenenler şaşkınlık yaşadı. Aynı zamanda Gençlik Marşı’nın uyarlandığı İsveç bestesini dinlediler. “Çökertme” türküsünden “Çakıcı”ya, birçok şarkının arkasındaki hikâyeleri ve yazarları hakkında bilgilendiler. Yaklaşık 150 yıllık müzik ve tarih yolculuğu, Meriç’in de kapanışta söylediği gibi günümüzdeki mücadelenin simgesi haline gelen İzmir Marşı’yla bitti. İzleyicilerin “bir daha” sloganları sonrası İzmir Marşı tekrar coşkuyla, bu kez hep birlikte ayakta söylendi.