TÜSİAD'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
TÜSİAD'dan yapılan İstanbul Sözleşmesi açıklamasıda "İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" denildi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili, "İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" dedi.
TÜSİAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır" denildi.
NE OLMUŞTU?
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alarak “Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır” demiş ve ardından sözleşme, AKP MKYK ile Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında da gündeme gelmişti.
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