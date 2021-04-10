‘Tutankhamun’dan sonraki en büyük buluş’
Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıkladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor’daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından kurulduğu ifade edildi. Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun’un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.
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