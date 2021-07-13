Tuvana Türkay ekranlara geri dönüyor
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Tuvana Türkay'ın yeni projesi belli oldu.
Yaklaşık dört yıl önce Star TV’de yayınlanan Çember dizisi yeniden çekiliyor.
Dizinin başrollerini ise Tuvana Türkay ile Özgürcan Çevik paylaşacak.
Son olarak Kağıt Ev dizisinde Azra karakterini canlandıran Türkay, Çember dizisiyle ekrana geri dönüyor.
DİZİ HAKKINDA
Çember dizisi, Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin hikayesini ve maceralarını konu alıyor.
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