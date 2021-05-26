Oyuncu Tuvana Türkay: Burnum dışında en ufak bir estetik çıkarın, bu ülkeyi terk ederim
Oyuncu Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğrafına gelen bir yorum üzerine, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" dedi.
Oyuncu Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğrafını yayınlanan bir sosyal medya hesabındaki yoruma tepki gösterdi
Twitter’da, “Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay” diye paylaşılan fotoğraflara, Türkay, “Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim” dedi.
Oyuncu Tuvana Türkay'ın eski hali
Oyuncu Türkay, şu ifadeleri kullandı:
Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız ‘tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir’ demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz.”
19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim… Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim.
Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim.
Aradan geçmiş 11 yıl! E yeter be kardeşim! Bir de sayfa sahibinin de gerçekten doktor olması! Size gelip işlem yaptırsak en çok bizi mi kayıracaktınız. Şu gaf dediğiniz konuya gelirsek. Defalarca oyuncu arkadaşımla alakalı olmadığı zaten açıklandı. İnanmak istemediniz. O sette dönen şantajları, berbat olayları illa açık mı edeyim. Oyuncu arkadaşımın rencide olmaması adına ve emek veren arkadaşlarımın hatırına susuyorum. Benimle artık uğraşmayın rica edeceğim."
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