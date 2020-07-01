‘Tüyo’ ile yatırım olmaz

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Son dönemde, özellikle mevduat faizlerinin enflasyonun altında getiri sağlaması nedeniyle yeni yatırım aracı arayışına giren küçük yatırımcılar hisse senedi piyasasına yöneldi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı (TSPB) Dr. Alp Keler, yılın ilk 5 ayında hisse senedi piyasasına 313 bin yeni yerli bireysel yatırımcının katıldığını, böylece aktif bireysel yatırımcı sayısının Borsa İstanbul tarihinin en yükseği olan 790 bine ulaştığını açıkladı.

DOĞU’DAN İLGİ YÜKSEK

Sermaye piyasalarıyla ilgili güncel değerlendirme yapmak üzere dün online bir basın toplantısı düzenleyen Keler, yatırımcı artışının devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Faizlerin düşmesi, dijital imkânlar ve hükümetin sermaye piyasalarını destekleyen adımlarıyla sermaye piyasalarına ilgi arttı.

2019 sonunda 315 milyar lira olan kurumsal yatırımcı büyüklüğü ilk beş ayda 369 milyar TL’ye ulaştı. 123 milyar lira olan yatırım fonlarının portföy büyüklüğü de 154 milyar lira oldu

Borsaya yeni gelen yerli bireysel yatırımcıların yüzde 83’ünün 50 yaş altı gençlerden oluştuğunu görüyoruz.

Yine 5 ayda Güneydoğu’daki yatırımcı sayısı yüzde 59.1, Doğu Anadolu’da yüzde 51.6 arttı.

Bireysel yatırımcılara uyarılar da yapan Keler, şöyle devam etti: “Sağlam yatırım politikası akıllıca risk yönetmektir. Özellikle hisse piyasasında işlem yapan yatırımcılar, sosyal medya yönlendirmeleri, ‘tüyo’ ve ‘söylenti’lere dayalı kısa vadeli yatırımlar yerine, bilgi ve etkin risk yönetimine dayalı uzun vadeli yatırımları tercih ederlerse varlıklarını artırabilirler.” Ayrıca aracı kurum seçerken lisansa dikkat edilmesini ve ücret ve komisyonların iyi incelenmesini öneren Keler, üyelerine de meslek ilkelerine ve etik değerlere uyma çağrısı yaptı.

YABANCI PAYI AZALDI

Öte yandan yabancı yatırımcıların pay piyasasındaki ağırlığının son dönemde yüzde 65’lerden yüzde 52’ye kadar gerilediğine işaret eden Keler, doğru adımlar atılırsa değerlemelerin ucuz olduğu bir ortamda yabancı yatırımcının tekrar geleceğini söyledi.