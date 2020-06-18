TVF, Turkcell'de büyük ortak oldu! Şimdi ne olacak?

18 Haziran 2020 Perşembe, 16:59

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ülkedeki en karmaşık ihtilaflı ortaklık hikayelerinden birinde düğümü çözerek Turkcell'in kontrol payını aldı ve en büyük hissedarı haline geldi.

TVF yaptığı bir dizi anlaşma ile Turkcell'in dört kademeli ortaklık yapısını sadeleştirdi, ihtilaflı ortaklardan ikisi şirketten çıkarken Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı Letterone Turkcell'deki diğer büyük hissedar haline geldi. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, 14 ay süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varıldığını ifade ederek, "Ortaklar arasında 15 yıllık hukuki mücadele son bulmuş olacak. Bu işlemle artık bütün ortaklar aynı çıkarları güdüyor olacak" dedi.

Reuters'in habirene göre, anlaşma ile 1994 yılında kurulan Turkcell'in kurucu ortaklardan Telia paylarının tamamını 530 milyon dolara TVF'ye sattı. Telia Doğu pazarlarından çıkma stratejisi kapsamında bundan önce de Turkcell'deki payını azaltmıştı.

Diğer kurucu ortak Çukurova ortaklıktan çıkarken, TVF Çukurova'nın Ziraat Bankası'ndan 2014 yılında Turkcell hisseleriyle ilgili anlaşmazlığı gidermek için aldığı 1.6 milyar dolar krediyi üstlenecek.

Bu yılın sonuna kadar tamamlanması beklenen işlemler sonucu TVF'nin Turkcell'de payı yüzde 26.2 olacak, Letterone'in payı yüzde 13.2'den yüzde 24.8'e yükselecek. Turkcell'in geri kalan yüzde 49'u borsada işlem görmeye devam edecek. Çukurova borsada işlem gören paylar içinde yüzde 0.05'e sahip olacak ancak yönetimde olmayacak. Sönmez'in verdiği bilgiye göre Letterone 1 yıl boyunca elindeki Turkcell paylarını satamayacak.

Turkcell'in Türk, İsveçli ve Rus ortaklarının her biri var olan anlaşmaları diğerlerinin ihlal ettiğini iddia ederek son 15 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde hukuki mücadele yürütüyordu. Taraflar anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte bu uyuşmazlıklardan vazgeçmiş olacaklar.

TVF ÇUKUROVA'NIN BORCUNU ÜSTLENECEK, REFİNANSE EDEBİLİR

TVF işlem kapsamında Çukurova'nın Ziraat Bankası'ndan aldığı 1.6 milyar dolar krediyi de üstlenecek. Ziraat Bankası TVF'ye ait olduğu için ek bir borç altına girilmemiş olacak.

Çukurova bu krediyi Letterone'a rehin verdiği Turkcell hisselerini geri alabilmek için almış ve Turkcell hisselerini teminat olarak göstermişti.

Sönmez, Çukurova'nın bu krediyi sadece Ziraat Bankası değil, daha küçük payları olmakla birlikte Birleşik Fon Bankası ve Halkbank'ın içinde bulunduğu bir konsorsiyumdan temin ettiğini ve kredinin tamamını üstlendiklerini belirtti. Sönmez bu krediyi başka bir yerden kredi temin ederek refinanse edebileceklerini söyledi ancak bu konuda nihai bir karar verilmediğini belirtti.

Bütün işlem sonucunda TVF kendi kaynaklarından Telia'ya 530 milyon dolar ödemiş olacak. Bu işlemin 150 milyon dolarlık kısmı Letterone'dan borçlanılacak, ancak bu borç senedi payların bir kısmının Letterone'a satışı sonrasında silinecek.

TURKCELL'DE KONTROL TVF'DE, TEMETTÜYE DEVAM

İşlem sonrasında Turkcell'in ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkacak ve TVF'nin hisselerinden bir bölümüne imtiyaz verilerek 5 üyeyi belirleyebilir olması sağlanacak. Böylece TVF yönetim kontrolünü alacak.

TVF Turkcell'in mevcut kâr payı dağıtma politikasına devam edeceğini ifade etti. Turkcell ortaklar arasındaki ihtilaftan dolayı beş yıl kâr payı dağıtamamış, ancak 2015 yılından sonra düzenli kâr payı dağıtır hale gelmişti.

Turkcell'in ortakları arasındaki hukuki ihtilaf 2005 yılında Çukurova'nın TMSF'ye borçlarını kapatmak için Fridman'ın yatırım aracı Alfa'dan 3 milyar dolardan fazla borç almasıyla başladı. Turkcell'de Çukurova'nın ortağı olan Telia bunun aralarındaki hissedarlık anlaşmasına uymadığını iddia ederek dava açtı. İlerleyen yıllarda hissedarlar arasındaki anlaşmazlık farklı ülkelerde açılan davalarla büyüdü.

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Turkcell hisseleri açıklanan anlaşmanın ardından yüksek primli işlem görüyor. Hisseler saat 15:21'de 9.96 primle 16.23 liradan işlem görüyor. Sektördeki bu işlem diğer hisseleri de olumlu etkilerken Türk Telekom hissesi de aynı saatte %3.5 civarında primle işlem görüyor. Borsa İstanbul endeksi ise yüzde 1 yukarıda.