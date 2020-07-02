Twitch 2020 ikinci çeyrekte toplam 5 milyar saat izlenme ile rekor kırdı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 12:38

Koronavirüs nedeniyle insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başlaması, Twitch gibi çevrimiçi hizmetlerin üst üste rekorlar kırmasını sağlamış durumda. 2020 birinci çeyrekte toplam izlenme saati, eş zamanlı izleyici sayısı gibi rekorları kıran Twitch, ikinci çeyrekte ise bu rekorlarını yeniden kırdı ve çıtayı daha da yukarı çekti.

İlk çeyrekte toplam 3 milyar saat izlenmeyi aşan Twitch, ikinci çeyrekte ise 5 milyar saati aşmayı başardı. Bu, Twitch’in toplam izlenme saatini ilk çeyreğe göre yüzde 62,7, geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 83,1 artırdığı anlamına geliyor. Platform, yüzde 67,6’lık pazar payı ile oyun yayıncılığı alanında liderliğini sürdürüyor.

TWİTCH'İN 2020 İKİNCİ ÇEYREK TOPLAM İZLENME SAATİ

Streamlabs ve Stream Hatchet tarafından yayınlanan veriler, Twitch’in pek çok farklı alanda rekor kırdığını gösteriyor. Birinci çeyrekte 121,4 milyon olan toplam yayın saati, ikinci çeyrekte 192,7 milyon saate ulaşmış durumda. Tüm Twitch’teki ortalama eş zamanlı izlenme sayısı ise 2,4 milyona ulaştı.

Daha da önemlisi bu istatistikler, Microsoft Mixer’in fişini çekmeden önce elde edildi. Yazılım devi, Mixer’in kapanmasıyla ilgili olarak Facebook ile anlaşma sağlamış olsa da Mixer izleyicilerinin tamamının Facebook Gaming’e geçiş yapacağının bir garantisi yok. Dolayısı ile Twitch’in üçüncü çeyrekte yeni rekorlar kırdığını görebiliriz.

YOUTUBE GAMİNG LİVE'IN 2020 İKİNCİ ÇEYREK TOPLAM İZLENME SAATİ

Bununla birlikte Mixer’in Twitch’in en büyük rakiplerinden biri olmadığını da unutmamak gerekiyor. CouRage ve Valkyrae gibi yayıncıları transfer eden YouTube Gaming Live, ikinci çeyrekteki 1,5 milyar saatlik izlenmesi ile Twitch’in ardından ikinci sırada geliyor. Facebook Gaming ise 822 milyon saat ile üçüncü sırada yer alıyor ve Microsoft ortaklığının ardından pazar payı sıralamasında YouTube Gaming Live ile ciddi bir rekabet içine girebilir.

Kaynak: webtekno.com