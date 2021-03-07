Twitter CEO'su, ilk tweet'ini satışa çıkardı: Yüz binlerce dolar teklif ediliyor

07 Mart 2021 Pazar, 00:00

Sosyal medya devi platformunda satışa çıkan ve şu anda en değerli Tweet konumunda yer alan son Tweet'se, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk Tweet'i oldu.

Jack Dorsey, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tweet'lerin satın alınabileceği Valuables BY Cent platformunun bağlantısına yer verdi. Bu bağlantı, Jack Dorsey'in 2006 yılında paylaştığı ilk Tweet için oluşturulan satın alma sayfasına yönlendiriyordu. Tweet, Jack Dorsey tarafından NFT haline getirildi ve satışa sunuldu.

Şu anda açık artırmada olan ve sürekli yeni teklifler verilen Tweet için güncel durumda verilen en yüksek teklif 500 bin dolar. Bu teklif, kripto para birimi platformu TRON'un kurucusu, Ripple'ın Greater China bölgesinin eski baş temsilcisi ve Rainberry Inc.'in CEO'su olan Justin Sun tarafından verildi.

TWEET'İ SATIN ALINCA NE OLUYOR?

Jack Dorsey'in ve herhangi bir kişinin Tweet'ini satın aldığınızda elinize somut bir şey geçmeyecek. Satın aldığınız şey, yalnızca Tweet'i oluşturan kişi tarafından imzalanmış ve doğrulanmış olması nedeniyle benzersiz olan dijital bir Tweet sertifikası olacak. Platformda satılan Tweet'lerin sahipleri tarafından satışa çıkarılmış olmaları da gerekmiyor.

Platformda bir gün kendi Tweet'inizle bile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda karşılaştığınızda, diğer tüm kullanıcılar gibi platformda Tweet'inize gelen teklifleri görebilir ve kabul edebilirsiniz. Yapılan alışverişte ödenen miktarın yüzde 95'i size, yani Tweet sahibine, %5'i ise Valuables by Cent'e gidiyor.

Kaynak: webtekno.com