Twitter duyurdu: Çatışmayı tırmandıracak tehlikeli provokasyon
Uluslararası ırkçılık karşıtı “Antifa” örgütünün ABD şubesi olduğunu iddia eden ve protestolarla ilgili şiddet söylemleri paylaşan bir Twitter hesabının, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan, ırkçı Identity Evropa örgütü ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Twitter tarafından askıya alınan @ANTIFA_US adlı hesap, protestoların devam ettiği Pazar gecesi, "Bu gece o gecedir Yoldaşlar ve bu gece yerleşim yerlerine gidiyoruz... beyazların yaşadığı mahallelere... ve bizim olanı alıyoruz" mesajını, siyahları temsil eden bir kahverengi yumruk emojisi ile paylaştı.
Twitter sözcüsü, 'Identity Evropa' adlı ırkçı gruba ait olduğunu tespit ettikleri hesabın, diğer sahte hesaplarla birlikte askıya alındığını ve bu olayın ilk defa yaşanmadığını belirtti. Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu hesap protestolara ilişkin çok sayıda yanıltıcı iddianın yayılmasına aracılık etti.
YÜZLERCE HESAP ASKIYA ALINDI
Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre taklit hesaptan, Washington D.C. protestoları sırasında dünya çapında trend olan "örtbas" (cover-up) ve "karartma" (blackout) hashtag'leri ile aldatıcı iletiler paylaşıldığı tespit edildi.
Twitter, bu duruma bağlı olarak yüzlerce hesabın askıya alındığını ve dezenformasyon kampanyasının mercek altına alındığını duyurdu.
TRUMP HEDEF GÖSTERMİŞTİ
ABD Başkan Donald Trump, 31 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, Antifa adlı örgüt ve radikal sol grupları, George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoları kışkırtmakla suçlamış ve ilgili grupları terör örgütleri listesine almakla tehdit etmişti.
Trump iletisinde, "Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler ve Antifa grubu, radikal soldan kötü adamlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek" ifadelerine yer vermişti.
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