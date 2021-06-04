Twitter, Facebook ve Instagram'dan Yair Netanyahu kararı

04 Haziran 2021 Cuma, 17:30

Netanyahu’nun oğlu Yair, kurulması halinde babasını koltuğundan edecek koalisyon hükümetinde yer almayı kabul eden Yamina Partisi milletvekili Nir Orbach’ın ev adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yair, paylaşımında babasının taraftarlarından kurulacak koalisyona destek vermesini önlemek için Orbach’ın evi yakınında gösteri düzenlemelerini istedi.

Bunun üzerine Facebook ve Instagram 1 günlüğüne, Twitter ise 12 saatliğine Yair Netanyahu’nun hesabını sosyal medya kurallarını ihlal ettiği için askıya aldı.

İsrail’de 2 Haziran’da Gelecek Var ve Yamina Partisi diğer 6 partiyle birlikte koalisyonu kurma konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyonun kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Meclis'ten güven oyu alması gerekiyor.

Bunun üzerine Netanyahu’nun taraftarları koalisyon kurulmasını önlemek için Yamina’nın bazı milletvekillerinin üzerinde baskı oluşturarak güven oyuna destek vermemelerini sağlamak amacıyla son günlerde gösteriler düzenliyor.