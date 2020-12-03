Twitter nefret söylemi kurallarını genişletti

03 Aralık 2020 Perşembe, 14:40

Twitter tarafaından dün yapılan açıklamada, nefret söylemini yasaklama politikasının genişletildiği ve insanları ırk, etnik köken ve ulusal köken temelinde dışlayan dilin yasaklandığını açıkladı.

Twitter geçen yıl insanları dinlerine göre ayıran ayrımcı söylemleri yasaklayarak, mart ayında da bu yasağa 'yaş, engellilik ve belli hastalıklara ilişkin' saldırgan içerikli söylemleri de dahil etmişti.

Şirkete nefret söylemini azaltmak için baskı yapanlar arasında yer alan insan hakları grubu Color of Change (Değişimin Rengi), bu değişikliği 'temel bir kabul' olarak değerlendirdi.

Color Of Change Başkan Yardımcısı Arisha Hatch, kendileri tarafından şiddet içeren ve insanlık dışı söylemlere karşı yapılan uyarıların dikkaete alınmadığının altını çizerek, Twitter'ın geçen kasım ayında ABD'de düzenlenen başkanlık seçiminden önce politikasını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Hatch ayrıca, platformun içerik moderatörlerinin nasıl eğitildiği ve politikayı ihlal eden paylaşımları tespit eden yapay zekanın etkinliği konusunda şeffaf olmadığını da vurguladı.