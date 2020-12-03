Twitter nefret söylemi kurallarını genişletti
Sosyla medya platformu Twitter, nefret söylemini yasaklayan politikasını 'insanları ırk, etnik köken ya da ulus temelinde dışlayan' paylaşımların da dahil edileceği şeklinde genişletildiğini açıkladı.
Twitter tarafaından dün yapılan açıklamada, nefret söylemini yasaklama politikasının genişletildiği ve insanları ırk, etnik köken ve ulusal köken temelinde dışlayan dilin yasaklandığını açıkladı.
Twitter geçen yıl insanları dinlerine göre ayıran ayrımcı söylemleri yasaklayarak, mart ayında da bu yasağa 'yaş, engellilik ve belli hastalıklara ilişkin' saldırgan içerikli söylemleri de dahil etmişti.
Şirkete nefret söylemini azaltmak için baskı yapanlar arasında yer alan insan hakları grubu Color of Change (Değişimin Rengi), bu değişikliği 'temel bir kabul' olarak değerlendirdi.
Color Of Change Başkan Yardımcısı Arisha Hatch, kendileri tarafından şiddet içeren ve insanlık dışı söylemlere karşı yapılan uyarıların dikkaete alınmadığının altını çizerek, Twitter'ın geçen kasım ayında ABD'de düzenlenen başkanlık seçiminden önce politikasını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
Hatch ayrıca, platformun içerik moderatörlerinin nasıl eğitildiği ve politikayı ihlal eden paylaşımları tespit eden yapay zekanın etkinliği konusunda şeffaf olmadığını da vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- Memur ve emeklinin zam oranı
- O ses kaydını dinledim
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi açıklaması
Video Haberler
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- Gürsel Tekin: 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
- 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
- Önce lastiği patlattı, sonra 253 bin 500 lirayı çaldı
- Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- Memur ve emeklinin zam oranı
- O ses kaydını dinledim
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi açıklaması