Siber Haklar Uzmanı Yaman Akdeniz anlattı: WhatsApp’ı silmek çözüm mü?

11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:25

WhatsApp, güncellenen ve uygulamanın kullanımına devam edilmesine yönelik 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın ardından pek çok kişi "WhatsApp uygulamasını silmeli miyiz, veri güvenliğimizi nasıl sağlayacağız" sorularını yöneltmeye başladı.

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Siber Haklar Uzmanı Yaman Akdeniz, Facebook'un AB içinde yapamadığını da Türkiye dahil dünyanın diğer ülkelerinde yapabiliyor olmasının kabul edilebilir bir politika olmadığını söyleyerek, herkesin bilinçli bir tercih yapması gerektiğini söyledi.

Yeni gizlilik politikasının farkını anlatan Akdeniz, "Artık kullanıcılardan dayatma usulü ile rızaları talep ediliyor ve rıza verilmez ise kullanıcılar WhatsApp'ı 8 Şubat 2021 tarihinden sonra kullanamayacak hale geliyor. En önemli değişiklik, Facebook topladığı verileri Facebook bünyesindeki diğer şirketlerle paylaştırıp ve verileri eşleştirerek kullanmak istiyor" dedi.

Rıza vermeyen kullanıcıların 8 Şubat tarihinden sonra bu servisi artık kullanamayacaklarını anımsatan Akdeniz, "Sözleşmeyi kabul etmemek ve uygulamayı silmenin bir farkı yok. Alternatifler tabii ki var ve özellikle Signal gibi servislerin, kullanıcıların verilerine karşı daha saygılı olduğu ve gizlilik politikalarını kullanıcıların lehine uyguladığını söylemek mümkün" diyerek, ayrıca Signal'den başka bir servis tavsiye etmediğini de ekledi.

"TİCARİ GÜCÜNÜ GÜÇLENDİRİP, BU BİLGİLERDEN YARARLANACAK"



Mark Zuckerberg daha önce yaptığı bir açıklamada “uçtan uca şifreleme” özelliği ile Facebook dahi mesajlara erişemiyor demişti. Buna istinaden kullanıcıların verilerinin hangi kriterlere göre toplandığını anlatan Akdeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcıların ürettiği ve içerikle ilgili olmayan birçok veri var. Kim olduğunuz, nerede olduğunuz, ne beğendiğiniz, ne paylaştığınız, tercihleriniz gibi. WhatsApp kişilerin telefon numaralarını da ve genellikle de bulunduğu yeri de bildiği için önemli verilere sahip. Bunların Facebook ve Instagram verileri ile eşleşmesi, Facebook'un kullanıcılar hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olması anlamına geliyor. Bu şekilde firma, ticari gücünü güçlendirip, bu bilgilerden yararlanacaktır."

Facebook’un gözetleme üzerine kurulu olan iş modelini değerlendiren Akdeniz, "Tabii ki tamamen bir gizlilik kullanıcılar açısından mümkün değil. Hiçbir servisin kullanılmaması da realistik değil. Facebook, Avrupa Birliği bünyesinde bu değişiklikleri yapmıyor. Dayatma ve zorlama usulü ile keyfi bir şekilde yapılan bu uygulamaları bizler de kullanıcılar olarak kabul etmek zorunda değiliz. Herkesin en azından durumun farkında olarak, bilinçli bir tercih yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"AB İÇİNDE YAPAMADIĞINI DÜNYANIN GERİ KALANINDA YAPMASI KABUL EDİLİR DEĞİL"

AB'de sözleşmenin zorunlu olmamasını sağlayan GDPR yasasını da veri güvenliği açısından değerlendiren Akdeniz, şunları kaydetti:

"GDPR kişisel verilerin güvenliği konusunda hem ek güvenceler içeriyor hem de çok daha detaylı. Dolayısıyla, AB dışında Facebook'un dayatmaya çalıştığı değişiklikleri, AB içinde yapması mümkün değil. AB içinde yapamadığını da Türkiye dahil dünyanın diğer ülkelerinde yapabiliyor olması da kabul edilebilir bir politika değil. Bu tip şirketlerin kişisel veri ve gizlilik politikaları her zaman kullanıcıları daha koruyucu şekilde tasarlanmalı. AB dışında yaşadığınız zaman "daha az korumaya layık" görülmek hiç hoş değil. Signal gibi kullanıcı odaklı ve gizliliğe çok daha fazla önem veren çok iyi alternatiflerin de olduğu unutulmamlı."

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA: 'ÖZEL OLARAK KURULAN İLETİŞİMLER ETKİLEMİYOR'

Son olarak bugün WhatsApp tarafından yeni sözleşme ile igili bir açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.

WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz."