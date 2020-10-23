Twitter: "Trump’ın hesabının hacklendiğine dair delil yok"
Sosyal medya ağı Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter hesabının hacklendiğine dair delil bulunmadığını duyurdu.
Hollanda’da yayın yapan günlük gazete De Volkskrant, ABD Başkanı Trump’ın 87 milyon takipçisi olan Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.
Gazete, Trump’ın Twitter hesabın şifresin Victor Gevers adlı bir hacker tarafından tahmin edilerek ele geçirildiğini bildirdi.
Gevers’in şifrenin Trump’ın seçim kampanyası boyunca kullandığı "Make America great again" sloganının kısaltması olan "maga2020" olduğunu açıkladı.
Trump’ın Twitter hesabınde iki faktörlü doğrulama özelliğinin de aktif edilmediği kaydedildi.
Victor Gevers, Trump’ın hesabına eriştikten sonra aldığı ekran görüntüsünü Vrij Nederland dergisinde yayınlandı.
Bu gelişmelerin ardından ABD Gizli Servisi’nin Victor Gevers’e ulaştığı kaydedildi. Trump’ın hesabında çift faktörlü doğrulama özelliğini aktif ederek Trump’ın hesabını geri aldığı öğrenildi.
Trump’ın sosyal medya hesabının hacklendiği bilgisinin ardından Twitter’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Twitter, Trump’ın hesabının hacklendiğine dair bir delil olmadığını açıkladı.
Twitter’ın sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün Hollanda’da yayınlanan makale de dahil olmak üzere, bu iddiayı doğrulayacak hiçbir delil görmedik. ABD’de federal hükümet dahil yüksek profilli, seçimlerle ilgili belirli bir Twitter hesabı grubu için güvenlik önlemleri uyguladık" ifadelerini kullandı.
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