Twitter Türkiye'de temsilci bulunduracak

20 Mart 2021 Cumartesi, 00:16

Sosyal medya platformları Youtube ve Facebook'un ardından Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıkladı.

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'ye temsilci ataması gerekiyordu. Bu düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter temsilci bulunduracağını bildirdi.

Daha önce Twitter'dan açıklama yapan Twitter Türkiye'nin avukatı Gönenç Gürkaynak, şunları kaydetti:

"Sayın basın mensupları: Twitter'ın Türkiye'de temsilci atayıp atamadığı konusu müvekkile ait bir konu. Serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilimin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadım, yapmıyorum. Çok sayıda telefon aldığım için, topluca affınıza sığınıyorum."

Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanun'un ek 4'üncü maddesinin 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın açıklaması şu şekilde:

"Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor."

Sayan, VK'nin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Türkiye'de direkt temsilci ataması yapan ilk platform olduğunu anımsatarak YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu diğer ağların ise idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiklerini kaydetti.

Temsilci bildirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de "reklam yasağı" kararı verildiğine işaret eden Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek siber vatan ve dijital Türkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz."