Twitter'da 'mavi tik' tüm kullanıcılara açıldı: Nasıl alınır?
Twitter, "Mavi Tik" alma özelliğini bütün kullanıcıları için açtı. Twitter kullanıcısı herkes Twitter'da mavi tik başvurusu yapabilecek. Peki, mavi tik nasıl alınır?
Twitter mavi tik programını yaklaşık 4 yıl önce askıya almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bu programın başlayacağını duyuran Twitter, detayları paylaştı. Yeni ve güncellenmiş sistem sayesinde kullanıcılar kolaylıkla başvurularını tamamlayıp profillerinin yanına mavi tiklerini alabilecekler.
Twitter'da profilinizde mavi tikinizin olması yaptığınız iş yada etkinlikler tarafından tanınan ve bilinen birisi olduğunuzu belirtmektedir. Genelde müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlarda bu mavi tikler bulunmakta.
MAVİ TİK NASIL ALINIR?
Telefon numarası ile e-posta hesabı onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmak ve Twitter'ın size sunduğu kategorilerden birisine ait olmak. Bu kategoriler; gazetecilik, marka, hükümet, yetkililer, aktivistler ve diğer kategoriler olarak geçiyor. Diğer kategorisi daha çok spor ile tanınan yada eğlence sektöründeki insanları kapsıyor. Eğer hesabınız temel yeterlilikleri karşılıyorsa, ayarlar sekmesinde Hesap bölümünde başvuru sekmesini görebilirsiniz. Buradaki formu doldurmanız ve gerekli olan kimlik bilgileri gibi bilgileri vermeniz gerekmekte.
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