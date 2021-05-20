Twitter, otomatik kırpma aracında ayrımcılığı kabul etti
Sosyal medya platformu Twitter tarafından yapılan araştırmada, otomatik kırpma özelliğinin siyahlar ve erkeklere ayrımcılık yaptığını ortaya koydu.
Twitter yakın zamanda, ayrımcılık yaptığı için eleştirilen otomatik fotoğraf kırpma özelliğini kullanıcının inisiyatifine bırakmıştı. Twitter, otomatik fotoğraf kırpma özelliğini kaldırmakla doğru bir karar aldığını gösteren bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Kullanıcıların geçen yıl siyahların yüzlerinin otomatik kırpma sonrası geri planda kaldığına yönelik iddialarını araştıran Twitter, bu eleştirilerin haklı olduğu sonucuna vardı.
Test edilen bu otomatik algoritmanın gerçekten de siyahlar ve erkeklere karşı ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı.
ÖN PLANA ÇIKARIYOR
Araştırmaya göre algoritma beyaz kişileri yüzde 4, kadınları da yüzde 8 oranında daha çok öne çıkarıyordu. Fotoğrafların kırpılan kısımlarında kadınların yüzlerinden çok vücutlarının kadraja alınıp alınmadığı da incelendi ama araştırmaya göre böyle bir durum söz konusu değil.
Sorunların fotoğrafın arka planı ve göz rengi gibi birçok nedenden kaynaklandığını ama bunların hiçbirinin bahane olamayacağının vurgulandığı araştırmada şu ifadeler yer aldı:
"Otomatik fotoğraf kırpma algoritması sorunlu çünkü kullanıcının kendi kimlik ve değerlerini ifade etmesini kısıtlayıp aksine fotoğrafın en ilginç kısmının neresi olduğuna dair normatif bir bakış dayatıyor."
Diğer bir teknoloji devi Amazon, işe alım için ürettiği için yapay zekanın kullanımına cinsiyetçilik yaptığı gerekçesiyle son vermişti.
-Sputnik
İlgili Haberler
- Rusya'dan Twitter kararı: Yasaklanmayacak
- Twitter’da ücretli abonelik dönemi: Ücreti belli oldu
- Twitter, direkt mesajlar için sesli mesaj atma özelliğini getiriyor
- Twitter, saldırgan mesaj atacak kullanıcıları uyaracak
- Twitter'da eleştirilen özellik sona erdi: Fotoğraflar kırpılmayacak!
Video Haberler
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce...
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Edizer yine iş başında!
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- Soylu, gazetemizi hedef gösterdi
- Peş peşe depremlerin ardından uzmanından korkutan uyarı
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt