Twitter’da ücretli abonelik dönemi: Ücreti belli oldu
Ücretli abonelik sistemine geçen şirketler arasına Twitter da katılıyor. ‘Blue’ ismini taşıyacak yeni servisle ilgili sızan ilk bilgilere göre fiyatı 2,99 dolar (25.01 lira) olacak.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter’da ücretli abonelik dönemi yakında başlıyor. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, söz konusu servis üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Ancak servisin sunacağı özellikler hakkında detay vermemişti.
Webtekno’da yer alan habere göre, detaylar henüz belli olmasa da uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, şirkete yakın kaynaklara dayandırarak bazı açıklamalar yaptı.
Buna göre ‘Blue’ servisinde kullanıcılara, tweet’i geri alma, düzenleme ve koleksiyonlar gibi imkanlar sunulacak.
Wong paylaşımında ayrıca Twitter’a ait bir ekran görüntüsüne de yer verdi.
Uygulamanın bu yıl içinde hizmete girmesi bekleniyor.
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