Twitter'dan paralel baroya engel

Twitter, kurallarını ihlal eden Ankara 2 Nolu Barosu'nun hesabını askıya aldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 10:26
Twitter'dan paralel baroya engel
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaşan “çoklu baro” düzenlemesiyle, İstanbul ve Ankara’da ikinci baroların kurulmuştu. Birçok AKP'li ve MHP'linin de üye olduğu Ankara 2 Nolu Barosu'nun hesabı, Twitter'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler