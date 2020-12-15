Twitter'dan paralel baroya engel

15 Aralık 2020 Salı, 10:26

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaşan “çoklu baro” düzenlemesiyle, İstanbul ve Ankara’da ikinci baroların kurulmuştu. Birçok AKP'li ve MHP'linin de üye olduğu Ankara 2 Nolu Barosu'nun hesabı, Twitter'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.