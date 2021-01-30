Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweetine engel

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'lar hakkındaki "sapkın" şeklindeki tweetini, Fransa'da erişime kapattı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 18:58
Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweetine engel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serildiği iddiasına ilişkin yayınladığı mesajda LGBTİ+'lar hakkında "sapkın" ifadesini kullandı.

Soylu'nun, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" şeklindeki ifadeleri birçok kesimden "nefret söylemi" olarak değerlendirirdi. 

Söz konusu ifadeleri nefret suçu olarak değerlendiren Twitter, Süleyman Soylu'nun bu yöndeki tweetini Fransa'da erişime kapattı. Twitter, söz konusu ifadelerin Fransa'nın yerel hukukuna aykırı olduğunu belirtti.


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