Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweetine engel

30 Ocak 2021 Cumartesi, 18:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serildiği iddiasına ilişkin yayınladığı mesajda LGBTİ+'lar hakkında "sapkın" ifadesini kullandı.

Soylu'nun, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" şeklindeki ifadeleri birçok kesimden "nefret söylemi" olarak değerlendirirdi.

Söz konusu ifadeleri nefret suçu olarak değerlendiren Twitter, Süleyman Soylu'nun bu yöndeki tweetini Fransa'da erişime kapattı. Twitter, söz konusu ifadelerin Fransa'nın yerel hukukuna aykırı olduğunu belirtti.