Twitter'dan yeni hacker açıklaması

23 Temmuz 2020 Perşembe, 13:14

Geçtiğimiz hafta 100'den fazla yüksek profilli Twitter hesabını hack'lenmesi ile bu hesapların çoğunun DM'lerini ortaya çıkardı. Şirket bugün Hollanda'da seçilmiş bir yetkili Geert Wilders da dahil ederek bu durumu itiraf etti.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, hedeflenen 130 hesabın 36'sına kadar hackerların DM'lere eriştiğini söylendi. Etkilenen hesaplarla ise doğrudan iletişim kurmak için aktif olarak çalışıldığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Araştırmamız devam ediyor, ancak saldırganların eriştikleri hesaplarla neler yaptıkları hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmak istedik. Hedeflenen tüm hesapların tam bir incelemesinin ardından, bugün konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Hedeflenen 130 hesaptan 36'sına kadar, saldırganların DM gelen kutusuna eriştiğine inanıyoruz; bunlardan biri Hollanda'da seçilmiş bir devlet yetkilisi. Bugüne kadar, eski veya yeni seçilmiş herhangi bir yetkilinin DM'lerine eriştiğine dair hiçbir belirti yok."

Twitter, saldırının hemen ardından hacker'ların DM'lere tarafından erişip erişemediğini söylemeyi reddetti. Twitter’ın mesajlaşma sistemi kötü bir şekilde şifrelenmemiş ancak saldırganların kullandığı bildirilen yönetim aracının gelen kutularına erişim sağlayıp sağlamadığı belli değildi.

Twitter daha önce yaptığı açıklamalarda, bilgisayar korsanlarının parolalara erişildiğine dair hiçbir kanıtının olmadığını ve güncellemedeki hiçbir şeyin bununla çelişmediğini söylemişti.