Twitter'ın son dönemde sunduğu yeni özellikleri

09 Temmuz 2020 Perşembe, 12:08

Twitter'ı daha etkin, güvenli ve dinamik bir şekilde kullanmasını sağlayan yeni özellikleri, kullancıların sosyal medya deneyimlerini ve Twitter'da geçirdikleri zamanı zenginleştiriyor. Twitter'ın son günlerde sunduğu yeni özellikler şu şekilde:

Hepsi tek bir yerde yorum içeren retweetler

Artık iOS, Android ve web'de, yorumları olan Retweetleri tek bir yerde görebilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarla yanıtlayın ve Retweetleyin

Uygulama içi kamera ile bir Tweet'e eklemek için en fazla 4 fotoğraf veya video çekebilir, ayrıca artık fotoğraflarınız ve videolarınızla yanıtlayabilir, retweetleyebilirsiniz.

Listeyi özelleştirmek için banner resmi yüklemek

IOS ve web'de bir liste oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, bu listeyi özelleştirmek ve kendi listeniz haline getirmek için artık kendi banner resminizi yükleyebilirsiniz.

Zaman akışınıza sesler ve sohbetler ekleyin

Kullanıcılar Listeler'i kullanarak zaman çizelgelerine yeni sesler ve sohbetler ekleyebilir. Kullanıcılar artık; bir liste yapabilir, yeni listeleri keşfedebilir, bir listeyi takip edebilir ve bir listeyi tweetleyebilirler.

Tweet'i taslak olarak kaydedin ve istediğiniz zaman gönderin

Eğer Tweet'nizi göndermeye hazır değilseniz bir taslak olarak kaydedebilir veya Tweet oluşturucudan belirli bir zamanda gönderilmesini planlayabilirsiniz.

Sesinizle Tweet Atın

iOS'ta sesinizle Tweet atabilirsiniz. Tweet Oluştur’a basın, sesinizi kaydedin ve Tweet'inize ekleyin.

iOS ve web'deki sohbetler için yeni düzen

iOS ve web'deki kullanıcıların, kimin kimle konuştuğunu daha net hale getiren ve sohbetin daha fazlasını tek bir görünüme sığdırmak için çizgilerden ve satır başlarından oluşan, cevaplar için yeni bir düzen oluşturulma aşamasında.

İnsanları saldırgan yanıtları yeniden düşünmeye teşvik etmek için güvenlik denemesi

Bir yanıtı yeniden düşünmenize izin vermek için, zararlı olabilecek bir dil kullanıyorsa, yanıtınızı yayınlanmadan önce gözden geçirme seçeneği sunan bir iOS'ta sınırlı bir özellik denemesi yapılyor.