U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 3'ü altın, 6 madalya

20 Mayıs 2021 Perşembe, 07:55

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları bugün yapılan finallerle sona ererken, Türkiye 3 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. 150 puan toplayan milliler takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonada Rusya 196 puanla birinci, Azerbaycan 140 puanla üçüncü basamakta yer aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Türk güreşi geleceğini garanti altına almıştır" dedi.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde bugün yapılan müsabakalarda İstanbul BBSK güreşçisi 92 kiloda Erhan Yaylacı; İsrailli, Moldovalı ve Gürcü rakiplerini yenerek çıktığı finalde güçlü rakibi Azeri Osman Nurmagemadov’u 4-3 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Kahramanmaraş BŞB güreşçisi 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan da Arnavut, Bulgar ve Azeri Vahit Galayev’i yenerek yükseldiği finalde güçlü Rus rakibi Atsamaz Tebloev’i 7-2 öndeyken tuşla yenerek altın madalya kazandı.

Ankara ASKİ Spor güreşçisi 61 kiloda Emrah Ormanoğlu da Ukraynalı rakibi Artem Kryvenko'yu 13-8 yenerek bronz madalya kazandı.

Ankara ASKİ Spor güreşçisi 86 kiloda Emre Çiftçi de repesajda Macar rakibi Patrik Szurovzki’yi 2-1 ve Moldovalı Andrian Grosul'u da 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi İsa Demir ise Yunan Georgios Kougıoumtsidis'e son dakikasına 9-8 önde girdiği müsabakada son anlarda verdiği puanlarla yenildi ve Avrupa 5’incisi oldu.