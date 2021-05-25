Uber'den Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Uber, İstanbul ve Ankara'da kullanıcılarını aşı merkezlerine ücretsiz götürecek.
Uber, İstanbul ve Ankara’da koronavirüs aşı randevusuna gidecek üyelerine gidiş - dönüşte kullanabileceği her biri 40 TL'ye kadar olan 2 ücretsiz yolculuk sunduğunu açıkladı.
Uber, Türkiye'deki kullanıcılarına gönderdiği e-postada İstanbul ve Ankara'da aşı olacak kişilerin devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine kolayca ulaşmalarını sağlamak istediklerini belirtti.
Bir kod paylaşan şirket, bahsi geçen iki ildeki devlet hastanelerinin isimlerini sıraladı. Şirketin gönderisinde "Detaylı listesi bulunan devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidiş ve dönüşte kullanabileceğiniz her biri 40 TL'ye kadar 2 ücretsiz yolculuk sunuyoruz. Bu yolculuklar, tüm yolculuk ücretleri sürücülere ödenmek üzere Uber tarafından finanse edilecektir" dendi.
Hastanelerin isimlerine şirketin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
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