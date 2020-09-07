Üç belediyeden sosyal medyada "Boğaz" atışması

07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:52

CHP'li Sarıyer Belediyesi akşam saatlerinde boğaz manzaralı bir fotoğraf paylaşarak altına “Neyim ben, dünyanın en güzel manzarasına sahip ilçe belediyesi mi?” paylaşımına, AKP’li Beykoz Belediyesi “Manzara Beykoz olunca tabii. İyi seyirler komşu:)" yanıtını verdi.

İki belediye arasında başlayan güzellik atışmasına AKP'li Üsküdar Belediyesi’de katıldı. Üsküdar Belediyesi’de, Üsküdar’dan fotoğraflar koyup Sarıyer Belediyesine “Kendine gel, sen kendine kendine gel” diyerek cevap verdi.

3 belediye arasında başlayan ve beğeni yağmuruna tutulan atışma, Üsküdar Belediyesi’nin “Güldük eğlendik ama biz Allah vergisi güzelliğimizle değil, işlerimizle gündeme gelmeyi seven bir belediyeyiz. Sevgiler” tweeti ve buna karşılık Sarıyer Belediyesi'nin “Ne mutlu ki biz hem işimizle hem da Allah vergisi güzelliğimizle gündeme gelebiliyoruz. İmzamızı bu mecrada 'Hizmette 10 yıl' hashtagiyle attık. Arama yaptığınızda örnek alınabilecek hizmetlerimizi görebilirsiniz. Sevgiler” tweetiyle son buldu.