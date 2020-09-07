Üç belediyeden sosyal medyada "Boğaz" atışması

CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin ilçe sahilinden “Neyim ben, dünyanın en güzel manzarasına sahip ilçe belediyesi mi?” diyerek boğaz görseli paylaşımına, AKP'li Beykoz ve Üsküdar Belediyeleri “Bizimki daha iyi” diyerek cevap verdi. Üç belediye arasında başlayan 'güzellik atışması' AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin “Biz işlerimizle gündeme gelen belediyeyiz, o yüzden bizi bu menşından çıkarın" demesiyle son buldu.

ANKA
07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:52
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CHP'li Sarıyer Belediyesi akşam saatlerinde boğaz manzaralı bir fotoğraf paylaşarak altına “Neyim ben, dünyanın en güzel manzarasına sahip ilçe belediyesi mi?” paylaşımına, AKP’li Beykoz Belediyesi “Manzara Beykoz olunca tabii. İyi seyirler komşu:)" yanıtını verdi.

İki belediye arasında başlayan güzellik atışmasına AKP'li Üsküdar Belediyesi’de katıldı. Üsküdar Belediyesi’de, Üsküdar’dan fotoğraflar koyup Sarıyer Belediyesine “Kendine gel, sen kendine kendine gel” diyerek cevap verdi.

3 belediye arasında başlayan ve beğeni yağmuruna tutulan atışma, Üsküdar Belediyesi’nin “Güldük eğlendik ama biz Allah vergisi güzelliğimizle değil, işlerimizle gündeme gelmeyi seven bir belediyeyiz. Sevgiler”  tweeti ve buna karşılık  Sarıyer Belediyesi'nin “Ne mutlu ki biz hem işimizle hem da Allah vergisi güzelliğimizle gündeme gelebiliyoruz. İmzamızı bu mecrada 'Hizmette 10 yıl' hashtagiyle attık. Arama yaptığınızda örnek alınabilecek hizmetlerimizi görebilirsiniz. Sevgiler” tweetiyle son buldu.


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